Опубликованы номера колл-центров по регионам для пострадавших от паводков

Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода опубликовал номера телефонов, по которым могут обратиться пострадавшие от стихии, сообщает Zakon.kz.

Колл-центры переведены на круглосуточный режим с единым алгоритмом реагирования. Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам управлений здравоохранения:

Актюбинская область +7 (7132) 41 02 13;

Костанайская область +7 (7142) 52 40 70;

Западно-Казахстанская область +7 (7112) 24 00 06;

Карагандинская область +7 (7212) 95 55 59;

Абайская область +7 (7222) 56 64 50;

Улытауская область +7(7102) 99 95 09;

Акмолинская область 109.

"Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода держит на особом контроле вопрос оказания медицинской помощи населению в регионах, пострадавших от стихии", – говорится в сообщении правительства РК.

Медицинские организации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи.

"Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало. Ведется контроль за состоянием беременных и детей. Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры. В Министерстве здравоохранения ведется ежедневный мониторинг ситуации. Обеспечена готовность служб для развертывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для пострадавших от паводков регионов".

В пунктах временного сбора населения обеспечена работа круглосуточных медицинских постов, подготовлены необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Во всех регионах усилен контроль и мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией, сообщили в Республиканском штабе.

Ранее сообщалось, что школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн- формат.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.