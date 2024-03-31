Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы
Фото: gov.kz
В комьюнити-центре Алмалинского района Алматы открыли пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, сообщает Zakon.kz.
Что можно принести:
- продукты питания;
- питьевую воду;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Помощь пострадавшим принимают с 10:00 до 19:00 по адресу: Байтурсынова, 22/1.
Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
По последним данным, остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.
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