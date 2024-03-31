Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы

В комьюнити-центре Алмалинского района Алматы открыли пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, сообщает Zakon.kz.

Что можно принести:



продукты питания;

питьевую воду;

медицинские препараты и медицинские принадлежности;

одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);

вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);

хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);

средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).

Помощь пострадавшим принимают с 10:00 до 19:00 по адресу: Байтурсынова, 22/1.

Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.

По последним данным, остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

