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Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы

пострадавшие от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 18:12 Фото: gov.kz
В комьюнити-центре Алмалинского района Алматы открыли пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, сообщает Zakon.kz.

Что можно принести:

  • продукты питания;
  • питьевую воду;
  • медицинские препараты и медицинские принадлежности;
  • одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
  • вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
  • хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
  • средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).

Помощь пострадавшим принимают с 10:00 до 19:00 по адресу: Байтурсынова, 22/1.

Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.

По последним данным, остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

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