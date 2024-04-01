В Алматы в зоне тектонического разлома хотели построить заправку

Главная транспортная прокуратуры Казахстана выступила с важным заявлением. Как оказалось, в Алматы предотвращена возможная угроза техногенного характера, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 1 апреля 2024 года сказано, что выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

"В частности, уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Тем самым, уточнили специалисты, ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера.

После вмешательства транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

"Принимаются меры по возврату данного земельного участка на баланс акимата Алматы". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

14 марта 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана отчиталась о принимаемых мерах по обеспечению законности в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств. По данным надзорного органа, в 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений на всех стадиях – от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора. Принятыми мерами в доход государства взыскано 10 млрд тенге.