Ботсад Алматы переходит на новый режим работы

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с важным заявлением к посетителям, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно уведомлению, с 1 апреля ботсад переходит на летний режим работы.

Теперь он будет открыт для гостей ежедневно с 09:00 до 20:00.

Сотрудники сада также обращают внимание, что касса работает с техническим перерывом с 15:00 до 15:30.

Также идет существенное напоминание: первый понедельник каждого месяца является санитарным днем.

В отдельных случаях он может быть перенесен – например, если совпадает с праздничной датой или по техническим причинам.

