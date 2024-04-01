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Токаев – министерствам: Нужно готовиться заранее, не так, как сейчас – проснулись и обнаружили паводки

Токаев, паводки, Казахстан, министерства, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:27 Фото: akorda.kz
1 апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Во время выступления о поставил ряд задач перед министерствами, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.

"Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб ("Казводхоза", "Казгидромета") организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т. д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий. Кстати, сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего акимам областей, нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так, как сейчас – проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.

На этом же заседании глава государства оценил масштабы паводков в 2024 году. 

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