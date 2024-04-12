Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, открывая заседание Республиканского штаба, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в 5 регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в 6 регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская области, а также области Абай, Улытау) ситуация стабилизировалась. По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.

Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.

"Я поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба и задействовать средства как государственного бюджета, фонда "Қазақстан халқына", так и крупного бизнеса. Еще одна важная задача – необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенне-полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация", – сказал глава государства.

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