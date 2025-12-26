Экс-глава Комитета гражданской авиации возглавил аэропорт Астаны

Назначен новый председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Им стал Бекен Сейдахметов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейдахметов имеет профильное высшее образование – окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации – и значительный управленческий опыт в сфере гражданской авиации и транспортной инфраструктуры.

В разные годы он занимал руководящие должности, в том числе работал заместителем генерального директора по экономике и финансам РГП "Международный аэропорт "Астана", первым вице-президентом ЗАО "Международный аэропорт Астана", а также главным экспертом группы по управлению транспортными активами АО "Самрук".

С 2011 по 2017 год Сейдахметов возглавлял Комитет гражданской авиации, курируя вопросы развития и регулирования отрасли. До назначения на новую должность он занимал пост ректора Академии гражданской авиации.

Ранее Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития Администрации президента.

