События

Экс-глава Комитета гражданской авиации возглавил аэропорт Астаны

Бекен Сейдахметов, аэропорт Астаны, назначение , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 18:40 Фото: аэропорт Астаны
Назначен новый председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Им стал Бекен Сейдахметов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейдахметов имеет профильное высшее образование – окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации – и значительный управленческий опыт в сфере гражданской авиации и транспортной инфраструктуры.

В разные годы он занимал руководящие должности, в том числе работал заместителем генерального директора по экономике и финансам РГП "Международный аэропорт "Астана", первым вице-президентом ЗАО "Международный аэропорт Астана", а также главным экспертом группы по управлению транспортными активами АО "Самрук".

С 2011 по 2017 год Сейдахметов возглавлял Комитет гражданской авиации, курируя вопросы развития и регулирования отрасли. До назначения на новую должность он занимал пост ректора Академии гражданской авиации.

Ранее Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития Администрации президента.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
