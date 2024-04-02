Бесплатно и на родине: суперсовременные протезы начали устанавливать в Казахстане

Речь идет о коленном модуле производства исландской компании. Любой казахстанец, переживший травму или вынужденную ампутацию, может получить такой в родной стране совершенно бесплатно. О преимуществах нового для Казахстана устройства – в материале Zakon.kz.

Алматинцу Андрею Кравцову 49 лет. 10 лет назад он услышал страшный диагноз – "онкология". Длительное лечение, к сожалению, не дало ожидаемых результатов: ради сохранения жизни пришлось пожертвовать ногой. Андрею приходилось ограничивать свою активность, пока он не стал первым казахстанцем, получившим от государства протез RHEO KNEE XC.

"Такой протез позволяет вспомнить, какими были краски жизни "до". Этого, если честно, очень недоставало: приходилось себя в чем-то ущемлять. Раньше мой "активный образ жизни" сводился к походам на работу и прогулкам с родными. Теперь, думаю, я смогу быть активнее. Например, давно хочу заново научиться кататься на велосипеде, только протезы, которые были у меня до этого, такого не позволяли", – говорит мужчина.

Запрыгнуть в седло велосипеда благодаря современному модулю – вовсе не наивная фантазия, а реальность. Презентованный в Республиканском протезно-ортопедическом центре в Алматы коленный узел позволяет не только это, но и уверенные подъемы, спуски по лестнице, ходьбу по пересеченной местности, "погони" за уезжающим автобусом. Словом, все то, что казалось недоступным человеку с инвалидностью.

Но главное, продолжает Андрей, чувство безопасности. Теперь он не боится упасть, ходит быстрее и смелее.

Слова пациента подтверждает вице-президент по производству АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" Роман Алсауиров. Представленная сегодня линейка – удачный "микс" безопасности и функциональности, рассчитанный на активных людей среднего возраста.

"Обычно, чем функциональнее изделие, тем выше риски для пользователя. В данном случае мы говорим о высоком уровне безопасности и шансе на возвращение к полноценной жизни, без страха и ограничений. Очень многие интеллектуальные моменты модуль за человека "додумывает" и помогает. Нужно понимать, что это не нога, которой мы "пользуемся" бессознательно, на автомате. В данном коленном модуле как раз присутствует искусственный интеллект: он "додумывает" то, что ты не можешь контролировать. Человек ходил на своих ногах, какой-то конечности не стало. То, на что он не может влиять, за него контролирует система. Искусственный интеллект по определенным паттернам определяет, какое действие необходимо воспроизвести", – объяснил спикер.

Роман отметил, что не нужно держаться за устаревший стереотип, мол, хорошие вещи реально достать только за границей. Сфера протезирования мала, специалисты знают друг друга и охотно обмениваются опытом. А значит, необходимую услугу можно получить и в Казахстане, причем окажут ее ничуть не хуже, чем "у них".

Система настраивается под индивидуальные особенности каждого конкретного пользователя, с учетом его веса, походки и скорости шага. Не боится воды и алматинских уклонов то вверх, то вниз. Изначально модуль стал доступен жителям Норвегии, где его оценили по праву. Ведь новинка предложила известным любителям велоспорта крутить педали, даже имея лишь одну здоровую ногу.

"Я не могу назвать вам точное количество пациентов, получивших данный протез в мире. Но могу сказать, что с момента его появления, в 2017 году, он обрел большую популярность. Плюсом этой модели является еще и то, что благодаря механическому замку она подходит и для "новичков", только привыкающих ходить на протезах. Обычно специалисты советуют начинать адаптироваться с более простеньких вариантов", – рассказал технический специалист компании-разработчика Луи Бирман.

В среднем, подобные гаджеты служат пять лет и требуют периодического сервиса. Впрочем, замена искусственной конечности на новую, порой еще лучше и современнее прежней, опять же не приведет к тратам из собственного кошелька.

"Я сменил несколько разных протезов, при этом ни разу ни за что не платил. Прихожу в центр – здесь оценивают необходимость замены – и все", – заверил Андрей Кравцов.

Казахстанцы, которые хотят получить протез бесплатно, могут обращаться в АО "Республиканский протезно-ортопедический центр".