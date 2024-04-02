Казахстанским фермерам пообещали возместить ущерб от гибели скота во время паводков

2 апреля 2024 года в пресс-службе правительства Казахстана рассказали, какая работа проводится по линии Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК в рамках Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Zakon.kz.

Замминистра по вопросам животноводства и ветеринарии закреплен как непосредственное лицо по координации действий министерства, его территориальных подразделений и акиматов областей, руководители подразделений комитетов МСХ РК включены в состав областных штабов.

В целях предотвращения падежа скота в регионах подтопления организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса. Так, по оперативным данным, отогнано на безопасное расстояние порядка 30 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

В то же время в связи с сохраняющейся опасностью и ожидаемой второй волной паводков местные исполнительные органы ведут работу по информированию населения и принятию мер по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска.

К сожалению, падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Поэтому на данный момент проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные.

Для минимизации эпидемиологических рисков в регионах работают специалисты РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд". На балансе подведомственной организации МСХ имеется техника, средства дезинфекции, запас топлива, а также инсинераторы для утилизации трупов павших животных. После схода воды противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей проведут сбор и ликвидацию павших животных.

"В случае гибели скота при режиме ЧС в результате паводков возмещение будет предусмотрено за счет средств местных бюджетов, а также иных источников", – говорится в сообщении.

В случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья АО "НК "Продкорпорация" имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей. Для этого необходимо обратиться в областной штаб по номерам, указанным ниже:

Астана – 8 7172 24-51-47, 74-22-79;

Алматы – 8-707-112-64-41;

Шымкент – 8 7252 33-74-78;

Область Абай – 8 7222 56-15-15, 56-37-59;

Алматинская область – 8 7277 22-61-02, 2-61-51;

Акмолинская область – 8 7162 52-55-18;

Актюбинская область – 8 7132 97-24-67;

Атырауская область – 8 7122 45-00-00;

Восточно-Казахстанская область – 8 7232 57-00-29, 57-00-35;

Область Жетысу – 8 7282 22-15-91, 22-38-52;

Жамбылская область – 8 7262 45-68-29, 45-17-43;

Западно-Казахстанская область – 8 7112 51-42-22;

Карагандинская область – 8 7212 43-36-36, 43-37-37;

Кызылординская область – 8 7242:24-41-61, 24-58-30;

Костанайская область – 8 7142 50-07-44, 50-04-55;

Мангистауская область – 8 7292-70-17-07;

Павлодарская область – 8 7182 32-36-92, 53-57-49;

Северо-Казахстанская область – 8 7152 52-24-54, 52-21-72;

Туркестанская область – 8 7253 35-99-96;

Область Улытау – 8 7102 72-11-65.

Кроме исполнения своих непосредственных задач, сотрудники МСХ РК задействованы в работах по борьбе с паводками и ликвидацией их последствий.

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