Серик Шапкенов провел совещание с представителями нефтяных компаний по усилению противопаводковых работ
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Во встрече приняли участие ТОО "АНПЗ", ТОО "Тенгизшевройл", NCOC, АО "Эмбамунайназ", Каспийский Трубопроводный Консорциум, АО "Казтрансойл" и т.д.
Для борьбы с паводками аким области обозначил следующие задачи:
- мобилизовать необходимую специальную технику компаний и подрядчиков на противопаводковые работы;
- закрепить за каждой компанией определенный участок и фронт работ;
- сформировать запас необходимых материалов, ГСМ, инвентаря.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Координация работ будет осуществляться оперативным штабом Атырауской области.
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