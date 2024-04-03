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Серик Шапкенов провел совещание с представителями нефтяных компаний по усилению противопаводковых работ

Шапкенов провел совещание с участием представителей нефтяных компаний по усилению противопаводковых работ, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 14:50 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Во встрече приняли участие ТОО "АНПЗ", ТОО "Тенгизшевройл", NCOC, АО "Эмбамунайназ", Каспийский Трубопроводный Консорциум, АО "Казтрансойл" и т.д.

Для борьбы с паводками аким области обозначил следующие задачи:

  • мобилизовать необходимую специальную технику компаний и подрядчиков на противопаводковые работы;
  • ⁠закрепить за каждой компанией определенный участок и фронт работ;
  • сформировать запас необходимых материалов, ГСМ, инвентаря.
Шапкенов провел совещание с участием представителей нефтяных компаний по усилению противопаводковых работ, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 14:50

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Координация работ будет осуществляться оперативным штабом Атырауской области.

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