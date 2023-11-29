Еще одна компания резко сократила добычу нефти в Казахстане

Компания NCOC (Северо-Каспийская операционная компания) ограничила добычу нефти из-за приостановки приема на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК" 29 ноября, компания NCOC снизила объемы добычи после того, как на терминале в порту Новороссийска временно остановили отгрузку из-за плохих погодных условий.

"За вчерашний день компания NCOC снизила добычу нефти на 38%, с 54 до 33 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Совместное предприятие NCOC базируется в Атырау и занимается разработкой нефтяного месторождения Кашаган на северном Каспии. Ранее, 26 ноября, из-за приостановки отгрузки на терминале КТК компания "Тенгизшевройл" также снизила добычу на 50%, а 28 ноября – еще на 10%.

27 ноября стало известно, что из-за штормового ветра и высоких волн в морском порту Новороссийска, где расположен терминал КТК, консорциум временно приостановил отгрузку казахстанской нефти на экспорт. 28 ноября в Министерстве энергетики сообщили, что на крупных месторождениях страны – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке – сократили добычу нефти из-за ограничений на КТК.