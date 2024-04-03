Плавающие коровы, спасатели глазами ИИ, приключения с палаткой – о паводках в Казахстане

В Казахстане из нескольких регионов продолжают приходить тревожные новости о последствиях паводков. О том, что происходит в стране по состоянию на 3 апреля, – в обзоре Zakon.kz.

По данным МЧС, борьба с большой водой ведется в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 12 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники, 801 водооткачивающее средство и 105 плавательных средств, девять воздушных судов МЧС, МО, МВД, КНБ и местных исполнительных органов.

Расскажем, что происходит в отдельных пострадавших от паводков регионах.

Западно-Казахстанская область

В этом регионе с первых дней складывалась одна из самых непростых ситуаций. За период паводков эвакуировали более 4 тыс. человек, из них 2 тыс. детей. В эвакуационных пунктах разместились более 1 тыс. человек, остальные 3853 человек – у родственников.

Находятся на контроле 26 участков с переливами и 51 участок с размывами.

Без транспортного сообщения остались 10 населенных пунктов. Там заранее организовали запас продуктов питания в магазинах.

В безопасные места отогнали более 3 тыс. домашних животных.

Всего по области откачали 804 773 м³ талых вод, разложено 170 749 штук мешкотары.

В ночь на 3 апреля в Уральске проводили эвакуацию населения. А также в Теректинском районе и районе Бәйтерек. В Уральске в связи с поднятием уровня воды выше критического на реках Деркул и Шаган проводится эвакуация из дачных обществ п. Деркул и из жилых домов и дачных обществ в районе Самал.

В селе Узынколь создалась угроза подтоплений из-за возможного переполнения одноименного водохранилища. Эвакуировали 705 человек, из них 230 детей.

Атырауская область

В регионе работы по предотвращению негативных последствий паводков ведут даже ночью. Например, в Кзылкогинском районе, село Коныстану, ночью укрепляли плотину. Здесь совместно работают и спасатели, и волонтеры, и местные жители.

Актюбинская область

В регионе продолжают фиксировать подтопления домов. В с. Карасай Иргизского райна подтоплен один частный жилой дом и две дворовые территории. Жителей заранее эвакуировали. В с. Айке Айтекебийского района из-за интенсивного снеготаяния и переполнения плотины "Теренсай" подтопило два частных дома. Из села с. Жургенова заранее эвакуировали 297 человек, в т.ч. 79 детей.

Вертолетами Минобороны из-за подтопления частных домов в пяти населенных пунктах Уилского района эвакуировали в с. Уил и Актобе 85 человек, доставлено 6,2 тонны гуманитарного груза. На автотранспорте доставили две тонны гуманитарного груза. В этих районах продолжаются работы по отводу и откачке талой воды и оказанию помощи населению. Также укрепляют берег инертными материалами и мешкотарой.

Кроме того, жителей Актобе, живущих вдоль русла реки Илек, Каргала и их притоков, предупредили о возможном выходе воды из берегов. Горожан призвали не терять самообладания, не паниковать.

А ДЧС Актюбинской области накануне делился фотографиями и видео со спасателями, выручающими из беды не только людей, но и животных. Каким видит искусственный интеллект сегодня казахстанских спасателей, можно посмотреть в публикации ведомства.

В свою очередь акимат региона сообщил, что угроза подтопления населенных пунктов там еще не снята. Штаб по ликвидации последствий паводков продолжает работу.

Комиссии, созданные для подсчета материального ущерба, приступили к приему заявок в Айтекебийском, Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском районах и в городе Актобе. За два дня в комиссии поступило 1237 заявлений на возмещение материальных потерь. Больше всего – от жителей Алматинского района Актобе (732).

Акмолинская область

По данным МЧС к 3 апреля, здесь из-за интенсивного снеготаяния произошло подтопление восьми частных домов в с. Пригородное Жаркаинского района. Эвакуировали 19 человек, в том числе двоих детей и одну беременную женщину. А также на безопасное расстояние отогнали 34 головы домашнего скота.

Порядка 85 единиц техники, в числе которых экскаваторы, самосвалы и погрузчики, прибыли для проведения противопаводковых работ в пристоличные регионы области.

Из Астаны в регион прислали спецтехнику для работ по укреплению берега реки Нура со стороны поселка Тайтобе города Косшы. В 19 и 20 микрорайонах Косшы полным ходом идут противопаводковые работы. Вместе со службами здесь трудятся порядка 200 добровольцев – волонтеры, общественники, жители микрорайонов.

А в селе Жибек жолы Аршалынского района круглосуточно ведутся работы по укреплению плотины на берегу р. Есиль и плотины Безымянная. Задействовано 25 единиц столичной и 20 – местной спецтехники. Проведено удлинение защитного обвалования.

Проводили здесь и спасательную операцию – супружеская пара оказалась в ловушке в палатке, которую они разместили на берегу реки Нура.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда спасли мужа и жену, 1968 и 1966 года рождения. Пара оказалась отрезана от суши из-за разлива русла реки Нура. Случай произошел вблизи села Тайтобе города Косшы. Супругов доставили к родственникам в город Косшы", – рассказали в ДЧС региона.

Северо-Казахстанская область

В этом регионе сложная паводковая ситуация сложилась в Тайыншинском районе. Меры по предотвращению негативных последствий принимают в селах Тендик, Донецкое и Летовочное.

Впечатляющие кадры из села Красная поляна опубликовал ДЧС области. Спасатели там порой оказывают в воде по грудь.

По данным ДЧС СКО, за прошедшие сутки сотрудники ведомства, местных исполнительных органов откачали более 34 тыс. м³ воды, заготовили и уложили более 3500 мешкотары, расширили и углубили более 2700 метров каналов. По состоянию на 3 апреля зафиксировано 15 переливов через автодороги.

Костанайская область

Из этого региона приходят новости о начавшихся выплатах пострадавшим от паводков. В акимате сообщили, что за прошедшую неделю жители подали 327 заявок на сумму 60 млн тенге. По состоянию на вечер 1 апреля все заявки удовлетворены и заявителям оказана материальная помощь.

Единовременные социальные выплаты в размере 50 МРП суммарно составили 184 600 тенге на одну семью.

Кроме того, работает комиссия по оценке ущерба, нанесенного имуществу, в том числе жилью, технике и скоту. Для получения соответствующей помощи жителям пострадавших районов нужно обратиться в районную комиссию либо к акиму сельского округа, подав заявление и приложив минимальный перечень документов.

По южному региону Костанайской области подтопленными остаются 75 частных домов. На контроле находится 13 переливов и семь размывов автодорог (1 мост, 6 дорожных полотен). Без транспортного сообщения находятся 12 населенных пунктов. Эвакуированы 1,2 тыс. человек, из них 408 детей.

Всего в регионе спасли 1284 человек: г. Аркалык – 359 человек; Амангельдинский район – 271 человека; Джангельдинский район – 654 человека.

Местный ДЧС поделился рассказом об одном из спасателей, который сегодня активно помогает пострадавшим жителям региона, – Иване Петерсе. Ему всего 19 лет, а спасателем он работает лишь полгода. Но успехами он уже успел прославиться. Иван принимал участие в международных соревнованиях спасателей "Казспас", где продемонстрировал свои навыки и профессионализм. Он выезжал на снежные заносы, спасал потерявшихся рыбаков и пастухов, участвовал в раскопках на завале после взрыва.

Фото: ДЧС Костанайской области

Сейчас Иван в Джангельдинском районе, где спасает людей, детей и животных из селений, затопленных талыми водами.

В Абайской области паводковая обстановка стабилизировалась. В эвакопунктах там уже нет населения, подтоплений домов и дворов нет.