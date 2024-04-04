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Один из пешеходных мостов Астаны закроют на ремонт

Один из пешеходных мостов Астаны закроют на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:08 Фото: akorda.kz
С 5 апреля 2024 года в Астане стартует реконструкция надземного моста через улицу Кунаева возле театра "Астана Опера", а также частично будет закрыт проезд для транспорта, сообщает Zakon.kz.

В публикации столичного акимата за 4 апреля сказано:

"В связи с проведением работ по реконструкции пешеходного моста с 5 апреля 2024 года будет полностью перекрыто движение для пешеходов по данному мосту. Также на период демонтажных работ будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран".
В Астане по Кунаева перекроют дорогу и пешеходный мост, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:08

Фото: gov.kz

С изменением схем движения маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте ТОО "City Transportation Systems" и в социальных сетях.

В городском акимате добавили, что также планируется проведение ремонта более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров. Кроме того, будет проведен ямочный ремонт на 200 улицах города и начаты работы по нанесению дорожной разметки.

Тем временем жители Алматы и области жалуются на ямы и открытые люки. Некоторые дороги больше похожи на полосу препятствий. Лавировать приходится не только автомобилистам, но и тем, кто передвигается пешком.

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