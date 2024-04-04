Один из пешеходных мостов Астаны закроют на ремонт

С 5 апреля 2024 года в Астане стартует реконструкция надземного моста через улицу Кунаева возле театра "Астана Опера", а также частично будет закрыт проезд для транспорта, сообщает Zakon.kz.

В публикации столичного акимата за 4 апреля сказано:

"В связи с проведением работ по реконструкции пешеходного моста с 5 апреля 2024 года будет полностью перекрыто движение для пешеходов по данному мосту. Также на период демонтажных работ будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран".

Фото: gov.kz

С изменением схем движения маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте ТОО "City Transportation Systems" и в социальных сетях.

В городском акимате добавили, что также планируется проведение ремонта более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров. Кроме того, будет проведен ямочный ремонт на 200 улицах города и начаты работы по нанесению дорожной разметки.

Тем временем жители Алматы и области жалуются на ямы и открытые люки. Некоторые дороги больше похожи на полосу препятствий. Лавировать приходится не только автомобилистам, но и тем, кто передвигается пешком.