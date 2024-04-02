Ловушки на дорогах: жители Алматы и области жалуются на ямы и открытые люки

Практически каждую весну автовладельцы сталкиваются с одной и той же проблемой: разбитые дороги и открытые люки. Власти пытаются ее решить, но пока безрезультатно. Порой приходится латать дыры на одних и тех же участках. Так происходит и с крышками канализационных коллекторов.

Недовольные водители

C наступлением весны водители по всей стране массово идут в акиматы с просьбой отремонтировать дороги и закрыть открытые колодцы. Днем увидеть неровность на дороге можно, но с наступлением темноты ситуация меняется кардинально.

Выбоины на дорогах и отсутствие канализационных люков в неосвещенных местах могут привести к трагедии. Из-за этого одни могут повредить машину, а пешеходы и вовсе провалиться в глубокий коллектор с множеством вентилей или оголенными проводами. В обоих случаях можно получить весьма серьезные травмы, вплоть до гибели.

К слову, сейчас некоторые дороги в Алматы и Алматинской области больше похожи на полосу препятствий. Лавировать приходится не только автомобилистам, но и тем, кто передвигается пешком. Последние порой вынуждены из-за отсутствия тротуаров на некоторых участках дорог идти вдоль трассы или по грязи. И в обоих случаях это экстремально опасно.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz сначала проехался по Алматы, а позже прогулялся по пригороду и увидел, в каком состоянии проезжая часть и тротуары после зимы. А еще редакция просмотрела ролики, в которых водители активно жалуются на состояние дорог по всей стране.

"Когда у нас уже будут нормальные дороги?" – частенько задаются вопросом в соцсетях. Один из пассажиров поделился видео, как колесо автобуса угодило в яму.

Водители даже шутят, что оплачивают налог не за транспорт, а за яму.

Плохими дорогами недовольны и жители поселков. Один из самых проблемных маршрутов в настоящее время, очевидно, Талгарская трасса.

Некоторые считают, что плохие дороги сейчас по всей стране и это проблема не только крупных городов или маленьких поселков.

"Раньше асфальт делали на пять лет, а сейчас на год. Видимо, снег с зубами, съедает дороги. Отремонтируют, глядишь, а после зимы опять наталкиваешься на ямы", – пишут комментаторы под публикациями.

Будут вам дороги

Еще в марте аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сказал, что текущий ремонт дорог начнется при установлении благоприятных погодных условий.

"Уже в апреле мы начнем санитарную очистку и благоустройство, а как только погодные условия позволят, приступим к ремонту дорог. Асфальтобетонный завод мы раньше времени запустили. Только на текущий ремонт дорог в этом году предусмотрено 500 млн тенге". Ерболат Досаев

В городской администрации рассказали, что работы по текущему ремонту дорог уже начаты. В настоящее время протяженность дорог города составляет 3097 км. В 2023 году проведен средний ремонт 200 км дорожного покрытия на 175 улицах.





В 2024 году планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 274 улицах протяженностью 250 км. Полный список улиц и план работ по среднему ремонту дорог будут опубликованы уже в этом месяце после получения заключения экспертизы технической документации.



"При среднем ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений, уширение или сужение дорожного полотна в пределах и на подходах к перекресткам, устройство парковок, остановочных карманов и площадок, тротуаров и велосипедных дорожек. Объемы работ по среднему ремонту определяются сметным расчетом, составляемым на основании результатов диагностики транспортно-эксплуатационного состояния УДС городских дорог и ведомостей дефектов", – пояснили в городском акимате.

На контроле каждый район



Также в акимате Алматы добавили, что с установлением благоприятных погодных условий акиматы районов начнут текущий ямочный ремонт.

В Алмалинском районе текущим ремонтом планируется охватить 39,8 тыс. кв м дорожного полотна по всему району. В апреле будет начат ремонт 8 тыс. кв м дорог. В частности, в план вошли такие участки, как по пр. Назарбаева от пр. Абая до пр. Райымбека; ул. Толе би от пр. Назарбаева до ул. Байтурсынова; пр. Абылай хана от ул. Толе би до пр. Райымбека и другие.

В Медеуском районе в 2024 году в рамках текущего ремонта планируется восстановить 50 тыс. кв м дорожного полотна. Начало работ запланировано на II квартал 2024 года. Текущим ремонтом будут охвачены участки на ул. Гоголя, ул. Макатаева, ул. Каирбекова, пр. Достык, ул. Кунаева, ул. Калдаякова, ул. Луганского, ул. Маметовой, пр. Назарбаева и других.

В Бостандыкском районе в 2024 году текущим (ямочный) ремонтом планируется восстановить более 30 тыс. кв м асфальтного покрытия дорог и тротуаров. Начало ремонта дорог планируется на апрель-май текущего года на участках ул. К. Салыкова, ул. Арайлы, ул. Ж. Ушкемпирова, ул. Жандосова, бульвар Бухар Жырау, ул. Талды, ул. Центральная и других. Всего текущим ремонтом будут охвачены около 100 улиц района.

В Турксибском районе начат текущий (ямочный) ремонт дорожного покрытия с объемом работ 30 тыс. кв м по всему району. Ямочный ремонт производят по следующим адресам: ул. Лавренева, от границы города до ВАЗа; пр. Суюнбая, от ул. Бекмаханова до нового моста; ⁠ул. Даналык, от ул. Шемякина до ул. Волочаевская; ул. Щелково, от пр. Суюнбая до ул. Гете; ул. Бекмаханова, от пр. Суюнбая до ул. Бартольда, и ⁠ул. Шемякина, от ул. Хмельницкого до пр. Рыскулова.

В Жетысуском районе ямочный ремонт дорог был начат в середине марта, будет охвачено 35 тыс. кв м дорог. Работы продолжатся до ноября текущего года. Текущим ремонтом будут охвачены участки на ул. Кудерина от пр. Райымбека до ул. Рыскулова; ул. Жансугурова от ул. Бурундайская до ул. Жумабаева; ул. Жангельдина от ул. Рыскулова до пр. Райымбека; в микрорайонах Кулагер, Айнабулак, Кемел, Рабочий поселок; на пересечении пр. Райымбека и Суюнбая и других.

В Ауэзовском районе в 2024 году в рамках текущего ремонта планируется восстановить покрытие на 50 тыс. кв м дорог. Текущим ремонтом будут охвачены участки на ул. С. Шаймерденова – уг. ул. Жандосова; перекресток пр. Алтынсарина – ул. Кабдолова; ул. Кабдолова, 2; перекресток ул. Утеген батыра – пр. Алтынсарина; пр. Абая – не доезжая ул. Момышулы; мкр. Таугуль-1, ул. Сулейменова; ул. Жандосова в западном направлении; пр. Алтынсарина – уг. ул. Жубанова и других.

В Алатауском районе планируется отремонтировать 30 тыс. кв м дорожного полотна. Планируемый срок начала работ – апрель. Ямочный ремонт произведут на участках ул. Жанкожа батыра, ул. Аубакирова, ул. Такежанова, ул. Жалайыр, ул. Шоган Абыз, ул. Тлендиева, вдоль БАКа, пр. Рыскулова, пр. Райымбека и других.

В Наурызбайском районе в рамках текущего ремонта планируется восстановить 45 тыс. кв. м проезжих частей дорог. Текущим ремонтом будут охвачены участки на ул. К. Надырова от ул. Шолпан до ул. Тажиева; ул. Тажиева от ул. Надырова до тупика; на ул. Жандосова и Кунаева в пределах района и других.

По информации властей, с начала года районными акиматами уже ведется мониторинг образовавшихся ям на дорогах города с фотофиксацией.

"В районные акиматы поступают жалобы от жителей по образовавшимся ямам. На основании всех обращений и мониторинга районными акиматами будет производиться текущий ямочный ремонт дорог", – резюмировали в акимате города.

Все будет поэтапно

Ситуацию с плохими дорогами прокомментировали и в акимате Алматинской области.

"Как показывает практика, ежегодно по окончании зимнего периода на автомобильных дорогах Алматинской области образуются дефекты, если их вовремя не устранять, то срок службы асфальта стремительно сокращается. Ведь через трещины и выбоины в толщу материала попадает вода, которая негативно сказывается на его прочности. А при замерзании она расширяется и распирает покрытие изнутри. Качество работы определяется качеством самой смеси и способом ее укладки", – заявили в областной администрации.

Как пояснили в акимате области, ямочный ремонт асфальта представляет собой комплекс работ, включающих в себя устранение повреждений и иных деформаций дорожного покрытия (без гарантийных обязательств).

Также средний ремонт является комплексом работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств автомобильной дороги и дорожных сооружений, проводимые работы не влияют на показатель состояние качества дорог.

"Для улучшения состояния дорог региона необходимо осуществлять работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции. С каждым днем развитие агломерации Алматинской области побуждает на новое строительство дорог в населенные пункты, что требует дополнительных средств. Поэтому все проводимые акиматом работы реализуются поэтапно". Акимат Алматинской области

На этот год акиматом Алматинской области планируется отремонтировать 214,08 км автомобильных дорог областного значения, построить и реконструировать 6,3 км автомобильных дорог, произвести средний ремонт на 193,58 км, также капитально отремонтировать 14,2 км.

По проблеме открытых люков чиновники в Алматы и области заявили, что регулярно мониторят сообщения от горожан. И если они пишут об отсутствии крышки или всего чугунного устройства коллектора, то ремонтные бригады выезжают на место и оперативно проводят замену или устанавливают на месте старой уже новую конструкцию.

Власти отметили, что в городе и в пригороде Алматы до сих пор есть участки дорог, где нет тротуаров. Об этой проблеме в акимате знают и заявляют, что в ближайшее время займутся этим вопросом и построят для пешеходов безопасный проход.