В "Казгидромете" озвучили зоны вероятного подтопления в ближайшие дни

Генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алибаева в кулуарах кабмина рассказала, в каких регионах ожидаются паводки, сообщает Zakon.kz.

Данара Алибаева сообщила, что на сегодняшний день пики половодья по Актюбинской области идут на спад.

"Наблюдается повышенный подъем воды в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Ожидается подъем уровня воды в Западно-Казахстанской области по трансграничным рекам... Сейчас уже идет подъем воды, мы ожидаем в ближайшее время – к концу недели, с пятницы. По районам, которые расположены на реках Геркул, Шаган, Елик и Шынгырлау, объявлен штормовой выпуск. Мы предоставили информацию местным исполнительным органам", – заявила она.

По ее словам, эту информацию они заранее предоставили всем акиматам.





"Мы ушли в зиму с хорошим увлажнением, далее вы наблюдали, было хорошие морозы, глубина промерзания тоже была хорошая, зимой наблюдались осадки выше нормы, и в течение зимы мы наблюдали оттепель. Это образовало в снежном покрове ледяную корку и корку на поверхности почвы. И уже начиная с декабря мы штормили о том, что будут паводкам подвержены Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области – эти области были с высокими рисками паводков. Данная информация была направлена во все акиматы. Более того, с марта мы штормим о грядущих опасных явлениях, более 100 штормовых предупреждений выпущено, они также направлены во все акиматы и министерства. "Казгидромет" все, что мог спрогнозировать, спрогнозировал и предоставил информацию", – отметила она.





1 апреля 2024 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана заявили, что в паводковый период полиция несет службу в усиленном режиме.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана рассказали о текущей ситуации по паводкам в регионах. Подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.