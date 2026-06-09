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Общество

В "Казгидромете" сделали заявление по искусственному дождю

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:57 Фото: unsplash
В Туркестанской области стартовал пилотный проект по искусственному увеличению осадков. Об этом сегодня, 9 июня 2026 года, проинформировали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что проект реализуется совместно Национальным метеорологическим центром ОАЭ, акиматом Туркестанской области, МИИЦР, РГП "Казгидромет" и РГП "Казаэронавигация".

"Подготовительный этап проекта включал научно-исследовательскую работу с анализом данных 39 метеостанций за 2020-2024 годы. По результатам комплексного изучения атмосферных процессов и особенностей рельефа именно Туркестанская область была определена как наиболее перспективная пилотная территория. Технология искусственного увеличения осадков применяется исключительно при наличии естественно сформированных кучево-дождевых облаков вертикального развития (Cumulonimbus). Воздействие носит локальный и краткосрочный характер, не влияет на климатические процессы и не изменяет движение воздушных масс", – заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет" во вторник.

Отмечается, что Гидрометцентр обеспечивает научно-метеорологическое сопровождение проекта:

  • круглосуточный мониторинг атмосферы,
  • анализ спутниковых снимков и синоптических данных,
  • наблюдение за облачными системами,
  • а также оценку фактического количества выпавших осадков.
"Полученные данные позволят провести научную оценку эффективности технологии и изучить ее потенциал для поддержки водного баланса и сельскохозяйственных территорий региона", – заключили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

О том, что в Казахстане запустят искусственный дождь, стало известно 15 мая 2026 года. Позднее об эксперименте рассказали в Минэкологии. Возможный вред посевам от искусственных дождей прокомментировал первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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