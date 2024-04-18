Сколько гуманитарной помощи отправлено в пострадавшие от паводков регионы РК

Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева сообщила, что свыше 4 529 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие от паводков регионы, сообщает Zakon.kz

По ее словам, в пострадавшие регионы гумпомощь доставили железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

"Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 113 человек и 4 608 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры" Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева

Ранее сообщалось, что всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 116 человек, из них 44 241 ребенок. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 656 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. В эвакопунктах остаются 8 850 человек, из них 3 948 детей.

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