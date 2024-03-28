Уберут ли экопосты в Алматы, рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 28 марта рассказал, могут ли убрать экологические посты на въезде в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что экологические посты работают в Алматы давно с учетом специфики города.

"Там это было сделано по инициативе акимата. Понимаете, здесь какой вопрос – каждый выставленный экопост – это наряд, снятый с охраны общественного порядка. Поэтому мы, как МВД, относимся к этому вопросы сдержанно. С акиматом Алматы мы вели переговоры на эту тему, но они прямо настаивают и говорят, что это очень серьезный вклад в экологию города, что нужно их оставить. И мы пошли на то, чтобы их оставить", – заявил вице-министр.

Ранее мы сообщали, что выявлять автомобили, передвигающиеся по Алматы с нарушением норм токсичности и дымности, в тестовом режиме начали в декабре 2023 года. А с 1 января 2024-го экодатчики заработали уже в полную силу.