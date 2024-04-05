Потоп в Кульсары: тысячи людей эвакуируют из района

С 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. О том, какая там обстановка и какие меры приняты по ликвидации ЧП, – в материале Zakon.kz.

4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет. На момент подтопления гидропоста уровень воды составил 340 см при критической отметке 350 см. С 09:30 начало топить и город Кульсары.

"По состоянию на 17:00 5 апреля из-за сильного потока воды затоплено порядка 500 жилых домов и инфраструктурных зданий. Также под водой оказались социальные объекты, центральный стадион, акимат Кульсары и торговые точки", – сообщили в акимате Атырауской области.

В районе с 4 апреля объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба с включением систем оповещения и сирены о необходимости проведения эвакуационных работ.

Общее количество населения района – 86 939 человек, из них 7 400 пожилых, 2465 – люди с ограниченными возможностями, 37 069 детей, 1004 беременных женщин. По состоянию на 18.00 эвакуировано более 2400 человек. Эвакуация продолжается.

Что предпринимают по устранению ЧП

В районе ведут берегоукрепительные работы, уложено 45 452 шт. мешкотар и отсыпано 174 000 тонн инертного материала.

Для проведения берегоукрепительных работ задействовано:

Местные исполнительные органы – 110 единиц техники, 162 человека.

Силы ДЧС –1 единица техники, 21 человек личного состава.

МВД – 31 единица техники, 90 человек личного состава.

Военная часть 41433 (МО РК) – 50 человек.

Волонтеры в количестве 4540 человек.

Также для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря произведен подрыв дельты реки Жем, планируется провести еще два подрыва.

С 4 апреля аким Атырауской области Серик Шапкенов находится в Кульсары для оперативной оценки ситуации, контроля, а также координации работ по ликвидации последствий паводков в Жылыойском районе.

Ситуация стабильно напряженная, отметили в акимате.

В ночь на 5 апреля в районе эвакуировали более 6800 голов скота из-за угрозы подтопления.