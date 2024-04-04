Более 6800 голов скота эвакуировали из-за угрозы подтопления русла реки в Атырау

В связи со сложившейся ситуацией в Жылыойском районе силами местных жителей и ДЧС эвакуировано 6809 голов скота. Также в районе проводятся берегоукрепительные работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в связи с угрозой подтопления русла реки Курсай Жылыойского района в берегоукрепительных работах задействованы 321 сотрудник и 121 техника из МИО, РОП, ДЧС, воинской части и 4030 человек из числа сельских жителей и волонтеров.





С момента начала паводков в стране спасатели помогают не только людям. В беде оказываются и животные. На днях мы показывали, как в лодках перевозят верблюдов, собак выносят с затопленных территорий. А после спасатели вытащили из реки тонущую косулю.