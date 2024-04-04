Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 6800 голов скота эвакуировали из-за угрозы подтопления русла реки в Атырау

эвакуация животных, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 22:15 Фото: скриншот видео
В связи со сложившейся ситуацией в Жылыойском районе силами местных жителей и ДЧС эвакуировано 6809 голов скота. Также в районе проводятся берегоукрепительные работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в связи с угрозой подтопления русла реки Курсай Жылыойского района в берегоукрепительных работах задействованы 321 сотрудник и 121 техника из МИО, РОП, ДЧС, воинской части и 4030 человек из числа сельских жителей и волонтеров.


С момента начала паводков в стране спасатели помогают не только людям. В беде оказываются и животные. На днях мы показывали, как в лодках перевозят верблюдов, собак выносят с затопленных территорий. А после спасатели вытащили из реки тонущую косулю.

Читайте также

авария
Два человека пострадали в крупной аварии в Шымкенте
расследование
Разборки в Темиртау закончились огнестрельным ранением
инцидент в автобусе
Нападение пассажира на контролера в столичном автобусе попало на видео
Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Токаев прибыл в ЗКО
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: