Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Потоп в Кульсары: свыше 2000 жителей эвакуировали на поезде в Атырау

Жителей города Кульсары Актюбинской области эвакуируют в Атырау из-за угрозы подтопления, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 20:16 Фото: МЧС РК
Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева 5 апреля сообщила, что сейчас проводится эвакуация жителей Кульсары в Атырау на пассажирском поезде. К этому часу уже эвакуированы свыше 2000 местных жителей, в том числе 400 детей, сообщает Zakon.kz.

По ее информации, подтопленно более 600 частных жилых домов в городе Кульсары.

"В населенном пункте в аварийно-спасательных работах задействованы 745 человек и более 280 единиц техники. Привлечены свыше 4 тысяч волонтеров и местных жителей. Дополнительные силы и средства уже направлены в Кульсары из городов Актау и Атырау", – сообщила официальный представитель МЧС.


Она также рассказала, что ведутся взрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности.

"Для укрепления берега идет укладка мешкотары с инертными материалами. Ситуация на контроле у Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков", – заверила Динара Нургалиева.

В акимате Атырауской области сообщили, что в Кулуары для борьбы с паводками продолжает прибывать спецтехника. Это дизельные генераторы, манипуляторы, экскаваторы и так далее. Несмотря на то, что часть города затопило, власти пробуют спасти и обезопасить другую часть.


Ранее сообщалось, что с 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. 4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет.

Читайте также

Пик паводка пройден: аким Карагандинской области сделал важное заявление
Пик паводка пройден: аким Карагандинской области сделал важное заявление
Президент дал поручения премьеру по ситуации с паводками в стране
Президент дал поручения премьеру по ситуации с паводками в стране
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались с друг другом в аэропорту Ургенча
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались друг с другом в аэропорту Ургенча
Аймира Муксулова
Актюбинская область Атырауская область Казахстан Кульсары Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: