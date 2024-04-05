Потоп в Кульсары: свыше 2000 жителей эвакуировали на поезде в Атырау

Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева 5 апреля сообщила, что сейчас проводится эвакуация жителей Кульсары в Атырау на пассажирском поезде. К этому часу уже эвакуированы свыше 2000 местных жителей, в том числе 400 детей, сообщает Zakon.kz.

По ее информации, подтопленно более 600 частных жилых домов в городе Кульсары.

"В населенном пункте в аварийно-спасательных работах задействованы 745 человек и более 280 единиц техники. Привлечены свыше 4 тысяч волонтеров и местных жителей. Дополнительные силы и средства уже направлены в Кульсары из городов Актау и Атырау", – сообщила официальный представитель МЧС.





Она также рассказала, что ведутся взрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности.

"Для укрепления берега идет укладка мешкотары с инертными материалами. Ситуация на контроле у Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков", – заверила Динара Нургалиева.

В акимате Атырауской области сообщили, что в Кулуары для борьбы с паводками продолжает прибывать спецтехника. Это дизельные генераторы, манипуляторы, экскаваторы и так далее. Несмотря на то, что часть города затопило, власти пробуют спасти и обезопасить другую часть.





Ранее сообщалось, что с 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. 4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет.