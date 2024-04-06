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Местные жители Атырау сплотились, чтобы помочь прибывшим из Кульсары семьям

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 09:30 Фото: скриншот видео
В Атырау прибывают жители Кульсары, пострадавшие от наводнений и затопленных домов. Им безвозмездно помогают местные жители, сообщает Zakon.kz.

На железнодорожном вокзале прибывших из Кульсары людей встречают волонтеры.


Отмечается, что прибыло около 590 человек. Местные таксисты из отвозят их бесплатно до поселка Доссор. 

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Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу города Кульсары, который сейчас топят талые воды.

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