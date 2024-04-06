Местные жители Атырау сплотились, чтобы помочь прибывшим из Кульсары семьям

В Атырау прибывают жители Кульсары, пострадавшие от наводнений и затопленных домов. Им безвозмездно помогают местные жители, сообщает Zakon.kz.

На железнодорожном вокзале прибывших из Кульсары людей встречают волонтеры.





Отмечается, что прибыло около 590 человек. Местные таксисты из отвозят их бесплатно до поселка Доссор.

Материал по теме В Кульсары вылетел вертолет Национальной гвардии

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу города Кульсары, который сейчас топят талые воды.

