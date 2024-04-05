Прорыв дамбы, режим ЧС, затопленные трассы: что известно о масштабных паводках в Казахстане

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. Что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, – в материале Zakon.kz за 5 апреля 2024 года.

Ситуация на республиканских трассах

С утра в АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в трех областях Казахстана шесть участков республиканских трасс затопило талыми водами, а в шести регионах страны на восьми автодорогах республиканского значения действует ограничение движения. Позднее информация была обновлена.

По состоянию на 13:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на шести участках общей протяженностью 4040 м в пяти областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской). Ограничение движения распространяется на девяти автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской) на протяженности 534 км. На республиканских дорогах задействовано 764 единиц техники и 1844 человек.

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Также в "КазАвтоЖоле" показали кадры из затопленных республиканских трасс.

Автодорога Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай

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Автодорога Рощинское – Корнеевка – Волошинка

Прорыв очередной дамбы

В Актюбинской области из-за притока талых вод прорвало еще одну дамбу, на этот раз Магаджанской плотины в Хромтауском районе. В связи с этим эвакуировали жителей с. Кызылту (25 человек, из них четыре – дети) и зимовки Табантал (11 человек) в среднюю школу с. Бескоспа.

Напомним, что 30 марта из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе Актюбинской области. 4 апреля по данному факту было зарегистрировано уголовное дело.

Олжас Бектенов в Актюбинской области

Вслед за главой государства, который накануне побывал в ЗКО, премьер-министр Олжас Бектенов сегодня проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области. Он совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, ответил на вопросы жителей по вопросам восстановления жилых зданий и оказанию иных дополнительных мер поддержки.

Фото: primeminister.kz

Режим ЧС в девяти областях Казахстана

Также глава правительства провел заседание республиканского штаба, на котором заявил, что "по поручению главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет".

"На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут расходованы строго целевым способом", – подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытауской).

Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек.

Ликвидация последствий

Военнослужащие Национальной гвардии активно продолжают оказывать различную практическую помощь гражданам, пострадавшим от паводков – они эвакуируют местное население из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Сегодня офицеры и солдаты бок о бок помогали жителям поселков вытаскивать личное имущество из десятков домов, подвергшихся наводнению.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

С самого начала паводков уже было привлечено 1365 военнослужащих, 65 единиц авиа- и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано 832 человека, оповещено 300 человек из гражданского населения, очищено арыков общей протяженностью более 8 км, уложено свыше 70 тыс. мешкотар, при подрывных работах израсходовано 250 кг аммонита, доставлено гуманитарной помощи – 6800 кг.

Также противопаводковые работы в четырех населенных пунктах (Акырап, Жиренкопа, Майтобе, Айке) Актюбинской области проводят сотрудники Департамента Погранслужбы по региону при координации ДЧС и местных исполнительных органов. Организована эвакуация 1250 жителей и десятков голов домашнего скота.

Силами военнослужащих укреплены отдельные участки земли по недопущению подтопления жилых объектов, оказана помощь в упрочнении дамбы между населенными пунктами Терисаккан и Жанаталап, а также береговой линии реки Ашкара и озера Шалкар. Проведена работа по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, одежды и 100 тонн песка.

Вместе с тем Погранслужба КНБ продолжает работу по оказанию содействия ДЧС по Западно-Казахстанской и Костанайской областей в противопаводковых мероприятиях, в том числе с использованием авиации КНБ.

Спасение людей и животных

Утром житель Акмолинской области и его кошка были спасены с помощью лодки. По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в связи с поднятием уровня воды из реки Есиль было отрезано здание насосной станции, расположенной вблизи села Бузулук. Силами ОСО ДЧС Акмолинской области в составе четырех человек личного состава на плавательном средстве были спасены 64-летний мужчина и его кошка.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Страшно было, если честно сказать. Я очень благодарен спасателям", – радостно поделился мужчина.

Также в Акмолинской области не дали утонуть верблюдам, лошадям и даже дикому кролику. По данным ДЧС, около села Красный Яр спасатели оперативно-спасательного отряда спасли восемь лошадей, которые оказались в воде из-за разлива реки Чаглинка.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Атырауская область

По данным МЧС РК, сегодня для оповещения населения проживающего в зоне возможного затопления, в Жылыойском районе Атырауской области была включена сирена тревоги. Автобусом проводится эвакуация жителей на 10 эвакуационных пунктов. В настоящее время эвакуированы 130 человек, из них 84 детей.

Берегоукрепительные работы проводятся круглосуточно. В работах были задействованы сотрудники МИО, полиции, воинской части, ДЧС в общем количестве 323 сотрудника, 142 единицы техники и 4540 человек из числа волонтеров и местных жителей. Пассажирский поезд из 5 вагонов со станции города Кульсары в город Атырау осуществляет бесплатную перевозку населения.

В связи с возникновением угрозы подтопления сельских округов спасатели ДЧС Атырауской области провели эвакуацию жителей населенного пункта Абай Жамбылского сельского округа Кызылкугинского района.