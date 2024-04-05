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В российском Орске объявили эвакуацию из-за течи в дамбе на реке Урал

В российском Орске объявили эвакуацию из-за течи в дамбе на реке Урал, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 22:21 Фото: Zakon.kz
В российском городе Орск Оренбургской области 5 апреля возникла угроза прорыва дамбы на реке Урал, в связи с этим жители ряда районов должны эвакуироваться в пункты временного размещения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "РБК" со ссылкой на администрацию города, эвакуироваться призвали жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева, а также Старого города.

"В нескольких поселках возле Орска в связи с подтоплением (Первомайский) или (поселки Никельщиков, Строитель) его угрозой ограничили газоснабжение в жилых домах. Газоснабжение также ограничено в домах Рабочего поселка № 1 (объездная Гагарина—Зеленхоз) и Рабочего поселка № 2 (остановка школа № 6 за железной дорогой)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на дамбе обнаружили две протечки, одну уже засыпали, в городе работают сирены. 

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. О том, что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, можно прочитать здесь.

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