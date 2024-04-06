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Тендеры на 1,3 млрд тенге отменили в Уральске

Тендеры на 1,3 млрд тенге отменили в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 10:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2024 году по акту прокуратуры Уральска отменено пять конкурсов по среднему ремонту дорог на общую сумму 1,3 млрд тенге, cообщает Zakon.kz.

В сообщении прокуратуры по Западно-Казахстанской области за 6 апреля 2024 года сказано:

"Основанием послужило нарушение антидемпинговых требований, согласно которым при среднем ремонте дорог цена потенциального поставщика признается демпинговой, если она ниже цены, указанной в технической документации, более чем на 5%".

Однако, несмотря на это, ГУ "Отдел государственных закупок города Уральск" при организации закупок на ремонт дорог необоснованно завысил признак демпинга до 20% (при законных 5%), что позволило потенциальным поставщикам представлять антидемпинговые ценовые предложения, обеспечивая себе победу в конкурсе.

"По акту надзора закупки на сумму свыше 1,3 млрд тенге отменены и приведены в соответствие с законодательством. Принятые меры позволили восстановить добросовестную конкуренцию среди субъектов бизнеса в государственных закупках".Пресс-служба прокуратуры ЗКО

В начале 2024 года сообщалось, что строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам. Правила нацелены на повышение эффективности и своевременности реализации автодорожных проектов международного и республиканского значения.

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