Разбронирован гуманитарный груз из государственного резерва

7 апреля в МЧС сообщили, что для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, из резерва направили 51 единицу специальной и автомобильной техники, постельные принадлежности на 15 400 человек и палатки на 4000 человек.



"Материальные ценности выпущены из филиалов РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам и переданы акиматам и ДЧС Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, ЗКО и СКО", – говорится в сообщении.

6 апреля в своем обращении к народу Казахстана президент Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков. Также в своем обращении президент сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба.