Четыре досудебных расследования начали прокуроры из-за паводков

Устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов, заявили 6 апреля в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.



"На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка. Обеспечено оцепление и патрулирование проблемных участков, охрана имущества граждан", – говорится в сообщении.

Гепрокуратура призвала граждан в этот непростой период не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

"Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Разъясняем, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными правилами, утвержденными постановлением правительства. Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи. В целом, все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме", – подчеркнули в ведомстве.

Также на фоне сложившейся ситуации Генпрокуратура призвала население и СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным источникам информации.

"Размещение, распространение ложной информации влечет административную и уголовную ответственность. По всем вопросам правового характера, в том числе в части возмещения ущерба, вы можете обратиться в органы прокуратуры по месту жительства. Вам обязательно окажут помощь", – говорится в сообщении.

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

