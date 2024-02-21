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Трассы закрыли в шести областях Казахстана из-за непогоды

закрытые дороги Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 20:00 21 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 автодорогах республиканского значения в шести областях, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области для дизельных и общественных видов автотранспорта закрыты трассы:

  • Омск – Майкапчагай, участок гр. Павлодарской области – с. Богаз;
  • Караганда – Аягуз – Богаз, уч. гр. Карагандинской области – с. Богаз;
  • Алматы – Усть-Каменогорск, уч. г. Аягуз – гр. ВКО;
  • Усть-Каменогорск – Семей, уч. гр. ВКО – г. Семей;
  • Семей – Кайнар, уч.г.Семей – с. Кайнар;
  • Семей – гр. РФ, уч. г. Семей – гр. РФ.

В Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до -45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин по региону по всем направлениям закрыто движение для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Берель – санаторий Рахмановские ключи.

В Карагандинская области закрыт участок Караганда – Аягоз – Бугаз – г. Каркаралинск – гр. Абайской области.

В Костанайской области  Жезказган – Петропавловск – гр. Улытауская области – г. Аркалык.

В Павлодарской области – Омск-Майкапчагай, уч. п. Кенжеколь – гр. Абайской области.

В Улытауской области – Жезказган – Петропавловск – п. Улытау – гр. Костанайской области.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 557 единиц техники и 1277 человек". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что 22 февраля в ряде областей Казахстана ожидаются мороз до -40, гололед и туман.

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