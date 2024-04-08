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Какие трассы закрыли в Казахстане из-за паводков

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:28 Фото: pixabay
По состоянию на 18:00 8 апреля 2024 года в связи с потеплением и резким таянием снега ограничено движение на автодорогах международного и республиканского значения в шести областях Казахстана на протяжении 673 км, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "КазАвтоЖол", движение ограничено в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

В Акмолинской области закрыта автодорога Жезказган – Петропавловск, км 553-595, участок п. Сурган – граница Северо-Казахстанской области. На данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Актюбинской области закрыта автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92, участок г. Кандыагаш – г. Эмба. На данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Атырауской области закрыты:

  • автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 4-119, участок п. Доссор – г. Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Мукур – Кульсары, км 0-136, участок п. Доссор – г. Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Костанайской области закрыты:

  • автодорога подъезд к с. Мариновка, км 0-9. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Денисовка Тавриченка – Аршалы – Комаровка, км 42-96, участок п. Приреченка – п. Комаровка. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Костанай – Жаксы – Карабутак – Костанай, км 4-5, участок улица Гашека – Садовое общество "Весна". На данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Мангистауской области закрыта автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 210-220, участок гр. Атырауской области – п. Боранкул. На данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Северо-Казахстанской области закрыты:

  • автодорога Рощинское – Корнеевка – Волошинка, км 0-47, участок с. Рощинское – с. Корнеевка. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Жезказган – Петропавловск, км. 701-706, участок п. Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Булаево – Возвышенка – Малогвардейское – Кирово-Киялы – Рощинское, км 201-228, участок с. Шагалы – с. Рощинское. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 0-32, участок с. Волошинка – с. Кривощеково. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
  • автодорога Жезказган – Петропавловск, км 595-701, участок гр. Акмолинской области – с. Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года.

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