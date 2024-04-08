Какие трассы закрыли в Казахстане из-за паводков
Как уточняет "КазАвтоЖол", движение ограничено в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.
В Акмолинской области закрыта автодорога Жезказган – Петропавловск, км 553-595, участок п. Сурган – граница Северо-Казахстанской области. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Актюбинской области закрыта автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92, участок г. Кандыагаш – г. Эмба. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Атырауской области закрыты:
- автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 4-119, участок п. Доссор – г. Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Мукур – Кульсары, км 0-136, участок п. Доссор – г. Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Костанайской области закрыты:
- автодорога подъезд к с. Мариновка, км 0-9. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Денисовка Тавриченка – Аршалы – Комаровка, км 42-96, участок п. Приреченка – п. Комаровка. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Костанай – Жаксы – Карабутак – Костанай, км 4-5, участок улица Гашека – Садовое общество "Весна". На данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Мангистауской области закрыта автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 210-220, участок гр. Атырауской области – п. Боранкул. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Северо-Казахстанской области закрыты:
- автодорога Рощинское – Корнеевка – Волошинка, км 0-47, участок с. Рощинское – с. Корнеевка. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Жезказган – Петропавловск, км. 701-706, участок п. Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Булаево – Возвышенка – Малогвардейское – Кирово-Киялы – Рощинское, км 201-228, участок с. Шагалы – с. Рощинское. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 0-32, участок с. Волошинка – с. Кривощеково. На данном участке скопление транспорта отсутствует;
- автодорога Жезказган – Петропавловск, км 595-701, участок гр. Акмолинской области – с. Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
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