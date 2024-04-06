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Почти 64 тысячи человек спасены из зон бедствия в Казахстане

Почти 64 тысячи человек спасены из зон бедствия в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 00:30 Фото: gov.kz
Начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, что из зон бедствия пяти областей Казахстана эвакуировали 63 927 человек, в том числе 5 283 детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом и 1059 дач.

"На данный момент общими силами спасены и эвакуированы 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями и 15 283 детей. В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6 742 детей. Все обеспечены всем первым необходимым. Работают психологи, оказывается вся необходимая помощь", – сообщил Кахарман Оразалин.

Он также отметил, что на безопасное расстояние отогнано 10 068 голов сельскохозяйственных животных.

"Необходимо отметить, что благодаря мастерству наших пилотов из МЧС, Министерства обороны, Национальной гвардии были спасены 2 607 человек, из них 760 детей. За сутки были спасены 243 человека. Спасательная операция проходила в очень сложных условиях. Буквально, людей необходимо было эвакуировать с крыш домов, использовалась специальная техника", – подчеркнул представитель МЧС. 

Ранее сообщалось, что спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от жителей Актюбинской области. Также по данным МЧС, свыше 135 населенных пунктов удалось спасти от затопления. 

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Диана Абдуллаева
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