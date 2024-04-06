Спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев

6 апреля 2024 года по поручению главы государства заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в областном центре вице-премьер встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов "Эко" и "Коктем", расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб? Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены.

"Аким Актюбинской области Асхат Шахаров добавил, что в регионе создана специальная комиссия, члены которой уже рассматривают соответствующие заявления от пострадавших жителей. В области подтопленными остаются 689 дачных домов", – говорится в сообщении.

Серик Жумангарин также осмотрел Актюбинское водохранилище. При проектной мощности в 245 млн кубометров за период паводка в водохранилище накопилось 485 млн кубометров снеговой воды.

Итоги рабочей поездки и результаты инспекции обсудили на заседании Оперативного штаба. Был также определен план конкретных мер по противодействию паводкам.

Ранее сообщалось, что военные инженеры 6 апреля соорудили паромную переправу через реку Ойыл для эвакуации жителей Актюбинской области.