Нет причин для паники: Канат Бозумбаев обратился к жителям Атырау

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК заявил, что у жителей Атырау нет причин для паники, передает корреспондент Zakon.kz.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению города Атырау. Нет никаких причин для паники. Я знаю, что часть населения начали билеты скупать, топливо, заправлять машины. В ближайшие 10-15 дней никаких причин для переживаний по поводу реки Жайык в городе нет. Никаких угроз нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было быстро и четко подготовиться к большой воде", – заявил Канат Бозумбаев.

Он напомнил, что 5 апреля река Жем и ее канал Курсай вышли из берегов, вследствие подъема уровня воды. Подтоплены 2 810 жилых домов в городе Кульсары. Из зон ЧС эвакуировано свыше 29 тысяч человек, из них более 7 тысяч детей.

"Вчера и сегодня мы облетали подтопленные населенные пункты. По результатам совершенных облетов вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет поступать еще в течение 3- 4-х дней. Кроме того, в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реке Жайык Атырауской области выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области и повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища Российской Федерации в регионе все еще сохраняются угрозы подтопления", – добавил заместитель премьера.

По его словам, он дал поручение акимату совместно с заинтересованными государственными органами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык.

"Акимат на этой основе разрабатывает конкретный план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и сбросных каналов города Атырау и близлежащих районов. Завтра акимат должен уже предоставить план", – заявил Канат Бозумбаев.

7 апреля на территории Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

