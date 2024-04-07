Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нет причин для паники: Канат Бозумбаев обратился к жителям Атырау

Нет причин для паники: зампремьера обратился к жителям Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 19:13 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК заявил, что у жителей Атырау нет причин для паники, передает корреспондент Zakon.kz.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению города Атырау. Нет никаких причин для паники. Я знаю, что часть населения начали билеты скупать, топливо, заправлять машины. В ближайшие 10-15 дней никаких причин для переживаний по поводу реки Жайык в городе нет. Никаких угроз нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было быстро и четко подготовиться к большой воде", – заявил Канат Бозумбаев.

Он напомнил, что 5 апреля река Жем и ее канал Курсай вышли из берегов, вследствие подъема уровня воды. Подтоплены 2 810 жилых домов в городе Кульсары. Из зон ЧС эвакуировано свыше 29 тысяч человек, из них более 7 тысяч детей.

"Вчера и сегодня мы облетали подтопленные населенные пункты. По результатам совершенных облетов вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет поступать еще в течение 3- 4-х дней. Кроме того, в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реке Жайык Атырауской области выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области и повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища Российской Федерации в регионе все еще сохраняются угрозы подтопления", – добавил заместитель премьера.

По его словам, он дал поручение акимату совместно с заинтересованными государственными органами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык.

"Акимат на этой основе разрабатывает конкретный план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и сбросных каналов города Атырау и близлежащих районов. Завтра акимат должен уже предоставить план", – заявил Канат Бозумбаев.

7 апреля на территории Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

Читайте также

Когда наступит пик паводка в Казахстане
Когда наступит пик паводков в Казахстане
Заполнено на 168%: ситуацию на водохранилище в СКО прокомментировал министр водных ресурсов
Заполнено на 168%: ситуацию на водохранилище в СКО прокомментировал министр водных ресурсов
горы Алматы
Алматинский фотограф поделился кадрами гор после дождя
Диана Абдуллаева
Бозумбаев Канат Атырау Атырауская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: