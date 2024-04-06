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В Жамбылскую область прибыло 15 фур с гуманитарной помощью из Кыргызстана

гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 16:29 Фото: МЧС РК
Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций вследствие наводнения, сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов.

"Гуманитарный  груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других вещей будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей", – говорится в сообщении МЧС РК.

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Сегодня, 6 апреля, президенты двух стран переговорили по телефону. Токаев поблагодарил главу соседней страны Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.

В конце февраля текущего года Казахстан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану после аварии на ТЭЦ Бишкека.

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