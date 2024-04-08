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Движение на республиканской трассе в Павлодарской области восстановили после паводков

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 20:59 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пресс-служба ДЧС Павлодарской области рассказала о том, что в связи с прекращением перелива и завершением противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская Поляна, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на контроле три противопаводковых участка в населенных пунктах в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 20:59

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Подтопленными остаются два жилых дома в Актогайском районе. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и Департамента полиции". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

За прошедшие сутки откачано более 90 тыс. кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 20:59

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана на 9 апреля.

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