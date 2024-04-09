"Казгидромет" перешел на круглосуточный режим работы

С 8 апреля 2024 года гидрологическая и сопутствующие департаменты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана переведены на круглосуточный режим работы, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения Министерства экологии, к наблюдателям, синоптикам и гидрологам присоединились и руководство, прогнозная и информационная службы предприятия.

"Обработка и анализ информации, поступающей со всех 15 филиалов, расположенных во всех областях Казахстана, теперь ведется в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в паводкоопасной зоне находятся Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Отмечено, что в этих восьми областях наблюдения за водными объектами переведены в учащенный режим.

"Обработка фактических данных ведется постоянно. Вся готовая информация поступает в государственные и местные органы круглосуточно. Только за 8 апреля было выпущено девять штормовых предупреждений и девять гидрологических штормовых предупреждений". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Кроме того, ранее стало известно, что "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга для 22 городов страны.

Наукастинг представляет собой детализированный прогноз погоды на ближайшие время (до 2-6 часов), основанный на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере. Этот метод включает использование данных наземных метеорологических наблюдений, спутниковых и радиолокационных данных.

По славам специалистов, этот прогноз удобен для жителей, так как дает 100%-ную информацию о погоде в ближайшие часы с указанием силы и направления ветра, наличия или отсутствия осадков и их интенсивности, а также изменения температуры воздуха.