"Казгидромет" перешел на круглосуточный режим работы
По данным сообщения Министерства экологии, к наблюдателям, синоптикам и гидрологам присоединились и руководство, прогнозная и информационная службы предприятия.
"Обработка и анализ информации, поступающей со всех 15 филиалов, расположенных во всех областях Казахстана, теперь ведется в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в паводкоопасной зоне находятся Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
Отмечено, что в этих восьми областях наблюдения за водными объектами переведены в учащенный режим.
"Обработка фактических данных ведется постоянно. Вся готовая информация поступает в государственные и местные органы круглосуточно. Только за 8 апреля было выпущено девять штормовых предупреждений и девять гидрологических штормовых предупреждений".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
Кроме того, ранее стало известно, что "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга для 22 городов страны.
Наукастинг представляет собой детализированный прогноз погоды на ближайшие время (до 2-6 часов), основанный на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере. Этот метод включает использование данных наземных метеорологических наблюдений, спутниковых и радиолокационных данных.
По славам специалистов, этот прогноз удобен для жителей, так как дает 100%-ную информацию о погоде в ближайшие часы с указанием силы и направления ветра, наличия или отсутствия осадков и их интенсивности, а также изменения температуры воздуха.