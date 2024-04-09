В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал

Население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов. Об этом после очередного облета сообщил находящийся в области заместитель премьер-министра РК Нурлан Байбазаров.

"По состоянию на 8 апреля 2024 года уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс с двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан", – сообщил Нурлан Байбазаров.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона, призвав проявлять спокойствие и поддерживать друг друга в трудный период.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он также отметил, что мобилизованы все ресурсы, в наиболее опасных участках вдоль побережья реки Урал возводятся дамбы.

"В работах по укреплению берега задействовано 200 единиц техники и привлечено около 1 тыс. человек. В других районах также принимаются превентивные меры", – сказал Нариман Турегалиев.

Работы по укреплению берегов реки Урал идут в городе Уральске и четырех районах области. В частности, временные дамбы будут возведены близ сел Даринск, Байконыс, Озерный, Володар, Январцево, Аксу, Рубежинское и др.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Власти города просят жителей следовать указаниям представителей акиматов и волонтеров. После полной эвакуации при необходимости будут отключены газо-, водоснабжение и электричество. Правопорядок в эвакуированных районах будет обеспечиваться силами местной полицейской службы и ДЧС.

