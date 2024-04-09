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В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение

В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:24 Фото: muftyat.kz
Из-за масштабной природной стихии, обрушившейся на Казахстан, в Костанайской областной центральной мечети прошло специальное жертвоприношение, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 9 апреля 2024 года, опубликованном на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана, отмечено, что в церемонии принял участие председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:24

Фото: muftyat.kz

"Аллах Всевышний! Спаси наш народ от стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, пожаров, катастроф и различных эпидемий! Сохрани нашу землю от всех бедствий. Даруй силы и терпения нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения. Сделай окончание этого испытания благим. Спаси нашу землю от паводковых вод".Наурызбай кажы Таганулы
В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:24

Фото: muftyat.kz

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана.

По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Между тем в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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Казахстан Костанай Паводки-2024
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