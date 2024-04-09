В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение

Из-за масштабной природной стихии, обрушившейся на Казахстан, в Костанайской областной центральной мечети прошло специальное жертвоприношение, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 9 апреля 2024 года, опубликованном на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана, отмечено, что в церемонии принял участие председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Фото: muftyat.kz

"Аллах Всевышний! Спаси наш народ от стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, пожаров, катастроф и различных эпидемий! Сохрани нашу землю от всех бедствий. Даруй силы и терпения нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения. Сделай окончание этого испытания благим. Спаси нашу землю от паводковых вод". Наурызбай кажы Таганулы

Фото: muftyat.kz

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана.

По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Между тем в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.