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На какой стадии работа над новыми домами для пострадавших от паводков

Паводки, ЧС, пострадавшие , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:02 Фото: akorda.kz
Официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева на брифинге в СЦК 9 апреля озвучила, какие меры предпринимают по восстановлению жилья для граждан, пострадавших от наводнения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказала, что в рамках исполнения поручения главы государства в министерстве создали оперативный штаб и комплексный план, который предусматривает строительство нового жилья.

"В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м. и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв. м. Разработанные эскизы проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах", – дополнила спикер.

Она подчеркнула, что данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы.

"Важным этапом является техническая инспекция акиматами домов для определения объема восстановительных работ. Акиматы оценивают ущерб в то время, пока вода еще не отступила полностью. Министерство будет постоянно информировать общественность о прогрессе восстановления через все каналы связи. Министр Канат Шарлапаев будет лично следить за ходом строительства в каждом регионе", – заключила официальный представитель министерства.

На 9 апреля 2024 года в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что сейчас в стоимость каждого нового дома закладывают 22 млн тенге.  

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Министерство промышленности и строительства Паводки-2024
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