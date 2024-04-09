На какой стадии работа над новыми домами для пострадавших от паводков

Официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева на брифинге в СЦК 9 апреля озвучила, какие меры предпринимают по восстановлению жилья для граждан, пострадавших от наводнения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказала, что в рамках исполнения поручения главы государства в министерстве создали оперативный штаб и комплексный план, который предусматривает строительство нового жилья.

"В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м. и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв. м. Разработанные эскизы проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах", – дополнила спикер.

Она подчеркнула, что данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы.

"Важным этапом является техническая инспекция акиматами домов для определения объема восстановительных работ. Акиматы оценивают ущерб в то время, пока вода еще не отступила полностью. Министерство будет постоянно информировать общественность о прогрессе восстановления через все каналы связи. Министр Канат Шарлапаев будет лично следить за ходом строительства в каждом регионе", – заключила официальный представитель министерства.

На 9 апреля 2024 года в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что сейчас в стоимость каждого нового дома закладывают 22 млн тенге.