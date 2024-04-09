Шесть водохранилищ в Казахстане заполнены на 100 процентов

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК 9 апреля рассказала о текущей ситуации с водохранилищами в связи с паводками, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в Костанайской области пик паводка прошел и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%. На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.

"Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад. В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 67%, все они работают в штатном режиме. Еще наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду", – сказала Молдир Абдуалиева.

Она отметила, что по реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1342 кубометров в секунду.

"Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности", – рассказала официальный представитель.

По ее данным, среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.

"Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области. Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены на 100%, пик паводка в области прошел. Водохранилища работают в штатном режиме. Отмечу, что на всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, как и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах", – сообщила Молдир Абдуалиева.

Она подчеркнула, что специалисты министерства регулярно выезжают на объекты и лично следят за работами по безопасному пропуску паводковых вод, регулированию речного стока и накоплению талой воды в водохранилищах.

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