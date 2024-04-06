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Паводки в Казахстане: водохранилища в пяти регионах практически заполнены

В Министерстве водных ресурсов отчитались о ситуации на водохранилищах, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 18:26 Фото: freepik
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 6 апреля рассказала о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах в связи с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, два крупнейших водохранилища Акмолинской области наполнены в среднем на 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Наполнение двух крупнейших водохранилищ Актюбинской области составляет 95%. В целом, объекты работают в штатном режиме, идет уменьшение притока воды.

"Среднее наполнение пяти крупнейших водохранилищ Восточно-Казахстанской области составляет 62%, все они работают в штатном режиме. В Западно-Казахстанской области четыре крупнейших водохранилища наполнены в среднем на 59% и работают в штатном режиме", – сообщила на брифинге Молдир Абдуалиева.

По четырем крупнейшим водохранилищам Карагандинской области среднее наполнение составляет 98%, но паводок в регионе прошел. Два крупнейших водохранилища Костанайской области наполнены на 95%, в регионе наблюдается половодье.

По двум крупнейшим водохранилищам Северо-Казахстанской области среднее наполнение составляет 100%.

"Отметим, что нынешняя приточность воды в водохранилищах – крупнейшая с 1980 годов. Для принятия оперативных мер на водных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки. Министерством задействованы более 1000 человек и 280 единиц техники", – подчеркнула Молдир Абдуалиева.

Она добавила, что Казахстан и Россия обмениваются оперативной информацией по паводковым водам и работе гидротехнических сооружений. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов находится на постоянной связи с руководителем Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрием Кирилловым. Они обсуждают обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений и паводковую ситуацию в приграничных регионах обеих стран.

6 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков.

По словам главы государства, на борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов также работают в круглосуточном режиме, на местах им помощь оказывают несколько десятков тысяч волонтеров.

Ранее в Атырау с рабочим визитом прибыл вице-премьер Канат Бозумбаев. Он провел заседание Оперативного штаба, где сообщил, что в городе объявят режим ЧС.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024
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