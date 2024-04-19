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В двух регионах Казахстана водохранилища заполнены на 100%

В Казахстане остаются заполнены водохранилища в двух регионах, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:27 Фото: gov.kz
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 19 апреля на брифинге в СЦК сообщила о текущей ситуации на водохранилищах страны, передает Zakon.kz.

По ее словам: 

  • В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
  • В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 316 сантиметров. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1312 см, за сутки снизился на 23 см. Обстановка в регионе остается напряженной.
  • В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна.
  • В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.
  • В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
  • В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 83%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 884 см.
  • В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильна.
  • В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
"На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки. Также добавлю, что с 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 кубических километров паводковых вод. Сброс в этом году составил 16 кубических километров. Таким образом, на данный момент в водохранилищах удалось собрать три кубических километра воды. Год назад объем собранной воды составил 1,2 кубических километра", – рассказала Молдир Абдуалиева.

Ранее сообщалось, что сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео. Подробнее можно прочитать здесь

 


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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024 2024 год
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