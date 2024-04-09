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Житель Дагестана ехал сутки до Атырау, чтобы помочь с мешками

мешки, Атырау, Дагестан, помощь, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 16:08 Фото: ДЧС Атырау
Житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов приехал в Атыраускую область, чтобы помочь с мешками, сообщает Zakon.kz.

Мужчина решился на многочасовую поездку, когда прочитал сообщения о том, что в Казахстане начались паводки и в приграничной к России области не хватает мешкотары для берегоукрепительных работ, пишет Atyrau press.

"В 2 часа ночи я попросил знакомого открыть его склад, где у него хранились мешки, погрузил их в свою грузовую газель и выехал в Атырау через Астраханскую область. Ехал всю ночь к вам", – рассказал Омарасхаб Ахмедов.

Мужчина также рассказал, что в Республике Дагестан его возвращения ждут знакомые и друзья, которые собирают гуманитарную помощь для Атырауской области.

"Когда я узнал, что у братского народа такая беда, я сразу же решил выехать", – поделился неравнодушный мужчина.

Известно, что сбором гуманитарной помощи в настоящее время занимаются этнические казахи Астраханской области. На днях они намерены направить груз в Атырау.

8 апреля сообщалось, что канадец Майкл Окафор, который является игроком баскетбольного клуба "Барсы Атырау", вступил в ряды волонтеров Атырау.  

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