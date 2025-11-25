Метель, снег, гололед: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в Казахстане резко испортится погода в 15 областях страны. По прогнозам РГП "Казгидромет", часть территории республики накроют осадки и туман, а также начнется сильный ветер и гололед, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили синоптики, в Астане ожидается ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Конаеве будет наблюдаться ветер юго-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

В области Жетысу ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Кроме того, на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью также прогнозируется сильный ветер с порывами 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), а также гололед и низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью 15-20, на юге области порывы 23 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске также синоптики прогнозируют днем небольшие осадки (дождь, снег), гололед и туман. Ветер юго-западный, западный, ночью 15-20 м/с.

С 26 по 28 ноября в Жамбылской области и Таразе временами будет наблюдаться туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Прогнозируется ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с, в том числе и в Усть-Каменогорске.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее синоптики также прогнозируют ветер южный, юго-западный, с порывами до 20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман.

Вместе с тем туман ожидается:

ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области и в Караганде ;

и в ; на западе, севере, востоке Павлодарской области и в Павлодаре . Также усилится ветер юго-западного направления на западе, юге области, порывами 15-20 м/с;

и в . Также усилится ветер юго-западного направления на западе, юге области, порывами 15-20 м/с; в центре Кызылординской области и в Кызылорде;

и в на севере, юге, в центре Мангистауской области;

на западе, севере, юге Атырауской области и в Атырау (ночью и утром);

и в (ночью и утром); ночью и утром на севере, востоке области Улытау.

Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан 26 ноября надвигаются метель и снегопад.