Аким СКО обратился к населению в связи со сложной паводковой ситуацией

Глава региона записал обращение для североказахстанцев в связи с паводковой ситуацией. Гауез Нурмухамбетов назвал ее сложной, аким области подчеркнул, что местными властями принимаются все необходимые противопаводковые меры.

При этом аким области отметил большую поддержку, которая оказывается со стороны главы государства и правительства страны.

"В трудную минуту руководство страны поддерживает нас. По поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с рабочим визитом в области дважды побывал премьер-министр Олжас Абаевич Бектенов. Сейчас в области находится первый заместитель главы правительства Роман Васильевич Скляр, который руководит противопаводковыми работами. Сохранение жизни жителей – наша главная задача", – отметил Гауез Торсанович.

Все эти дни в круглосуточном режиме шла работа по строительству и укреплению дамб, отметил глава региона. По словам акима, была укреплена дамба вокруг насосной станции первого подъема для бесперебойной подачи питьевой воды.

"На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. А сейчас большая вода идет по реке Есиль. На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", – сказал в обращении аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Гауез Нурмухамбетов добавил, что были приняты беспрецедентные меры по защите населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно, сказал аким.

"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Еще раз подчеркну, огромный! По поручению первого заместителя премьер-министра Романа Васильевича Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находится в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкого периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента чрезвычайных ситуации, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения. Безопасность граждан превыше всего", – отметил аким СКО.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность сохранить жизни и здоровья жителей в паводковый период. Необходимую помощь и поддержку государство окажет, сказал в обращении аким. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов были проведены разъяснения, помощь дойдет до каждого.

"Паводок этого года – большое испытание для всех нас. Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас на борьбу с большой водой задействовано свыше 3 тысяч человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтеры и простые жители нашего города и районов. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое "спасибо", – сказал Гауез Нурмухамбетов.

"Впереди нас ждут серьезные испытания", – сказал глава региона. Гауез Нурмухамбетов отметил, что нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Аким области подчеркнул, что не следует недооценивать масштабы половодья.

