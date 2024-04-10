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Аким Павлодарской области встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района

Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 15:02 Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всемерная поддержка пострадавшим от паводков и оперативно обеспечивается возмещение причиненного стихией ущерба.
На сегодня 107 семей, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка, получили компенсацию на общую сумму в размере 96,7 млн тенге из внебюджетных спонсорских средств. В том числе выплаты получили 9 жителей села Жалаулы, чьи дома наиболее сильно пострадали во время паводка.
Аким области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 15:02

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов и аксакалы села дали старт строительству пяти новых домов, которые возведут взамен аварийных, не подлежащих восстановлению по решению независимой комиссии. Расходы на себя взяла группа ERG. Завершить строительство домов планируется в течение трех месяцев.
Аким области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 15:02

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Кроме этого, пострадавшим жителям области будет выплачена единовременная государственная социальная выплата в размере до 100 МРП.
Аким области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 15:02

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

На этом меры по противодействию паводкам в селе не закончатся. До конца июля в селе возведут 6 км защитной дамбы и завершат устройство трех котлованов для накопления талых вод объемом 200 тыс. м3, призванных комплексно решить проблему села, расположенного в низине.
Аким области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 15:02

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

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