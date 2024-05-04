Увеличилось количество казахстанских семей, получивших господдержку после паводков

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе правительства, жители пострадавших областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии.

"На сегодняшний день принято 24 835 заявок. По состоянию на 4 мая текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей (по состоянию на 29 апреля – 13 259 семей. – Прим. ред.) на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка.

Более 696 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ и восстановление жилья. Это затронуло 530 семей. Еще 53 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Фото: primeminister.kz

В пресс-службе подчеркнули, что работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

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