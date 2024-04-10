Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Показательный суд устроили над воспитателем детского сада

Показательный суд, Атбасар, воспитатель, ущипнула ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 17:39 Фото: пресс-служба Атбасарского суда
Суд провел показательный процесс для сотрудников детских дошкольных учреждений города Атбасара, сообщает Zakon.kz.

Судили воспитателя детского сада, которая ущипнула ребенка.

"Воспитатель детского сада М. нанесла телесные повреждения пятилетнему ребенку, ущипнув за туловище, и причинила легкий вред его здоровью (ст.73-1 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях). Вина подтверждена ее признательными показаниями, заявлением представителей ребенка, заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребенка в виде кровоподтека и другими материалами дела", – сообщили в Атбасарском районном суде Акмолинской области.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение правонарушения в отношении малолетнего ребенка. 

В итоге постановлением суда воспитателю назначено взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП (более 55 тыс. тенге).

В феврале 2024 года Казнет возмутило избиение ребенка в детском саду в Алматы. 

Читайте также

Папа Римский высказался о казахстанцах, пострадавших от паводков
Папа Римский высказался о казахстанцах, пострадавших от паводков
Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе
Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе
Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане
Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане
Ирина Капитанова
Акмолинская область Атбасар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: