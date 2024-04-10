Показательный суд устроили над воспитателем детского сада

Суд провел показательный процесс для сотрудников детских дошкольных учреждений города Атбасара, сообщает Zakon.kz.

Судили воспитателя детского сада, которая ущипнула ребенка.

"Воспитатель детского сада М. нанесла телесные повреждения пятилетнему ребенку, ущипнув за туловище, и причинила легкий вред его здоровью (ст.73-1 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях). Вина подтверждена ее признательными показаниями, заявлением представителей ребенка, заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребенка в виде кровоподтека и другими материалами дела", – сообщили в Атбасарском районном суде Акмолинской области.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение правонарушения в отношении малолетнего ребенка.



В итоге постановлением суда воспитателю назначено взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП (более 55 тыс. тенге).

В феврале 2024 года Казнет возмутило избиение ребенка в детском саду в Алматы.