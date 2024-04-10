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Что происходит на гидросооружениях Казахстана и водохранилищах, рассказали в Министерстве водных ресурсов

О ситуации на гидросооружениях и водоемах рассказали в Министерстве водных ресурсов, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 19:31 Фото: akorda.kz
О том, какая ситуация сложилась на гидросооружениях Казахстана и водохранилищах к вечеру 10 апреля 2024 года, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Так, в Костанайской области пик паводка прошел. Приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. На сегодня в них собрано 489 млн кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной. Специалисты Казводхоза ведут круглосуточную работу по регулированию стока.

В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6%. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счет боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведется ежечасный мониторинг.

В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды.

Вместе с тем четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. За время половодья в водохранилищах было собрано более 192 млн кубометров воды. Эта вода будет использована для сельскохозяйственных нужд.

В министерстве отметили, что на всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах.

Также сообщается, что в данный момент министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов находится в Западно-Казахстанской области и регулирует работу по безопасному пропуску паводковых вод и сбору талой воды в водохранилищах.


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