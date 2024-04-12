О ситуации на Астанинском водохранилище рассказали в Министерстве водных ресурсов
Фото: gov.kz
О том, насколько заполнено Астанинское водохранилище по состоянию на 12 апреля, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.
Водоем, по данным ведомства, наполнен на 99%.
"Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция к снижению приточности в водохранилище", – отметили в министерстве.
Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль. Круглосуточный мониторинг ситуации продолжается.
Еще несколько дней назад в Минводы и ирригации сообщали, что Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, и из него сбрасывалось 400 кубометров воды в секунду, прибывало столько же.
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