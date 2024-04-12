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О ситуации на Астанинском водохранилище рассказали в Министерстве водных ресурсов

Астанинское водохранилище, ситуация, наполненность, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 15:20 Фото: gov.kz
О том, насколько заполнено Астанинское водохранилище по состоянию на 12 апреля, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Водоем, по данным ведомства, наполнен на 99%.

"Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция к снижению приточности в водохранилище", – отметили в министерстве.

Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль. Круглосуточный мониторинг ситуации продолжается. 

Еще несколько дней назад в Минводы и ирригации сообщали, что Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, и из него сбрасывалось 400 кубометров воды в секунду, прибывало столько же. 

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