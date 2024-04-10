Спад уровня воды на реке Уил наблюдают спасатели в Актюбинской области

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что в Актюбинской области ситуация стабильная с паводками. В настоящее время в садоводческих коллективах г. Актобе ведутся работы по откачке воды и укладке инертных материалов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Уилском районе наблюдается спад уровня воды на реке Уил.

"Для транспортировки населения и перевозки инертного материала, продовольствия функционирует понтонная переправа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся эвакуированные 1470 человек размещены в пунктах временного размещения, 6072 человек находятся у родственников.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.

Ранее в Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков.